"Солнечный" автомобиль Sunswift 7 установил рекорд скорости на дистанции 1000 километров
Представители университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales, UNSW), Австралия, сообщили о том, что созданный их технической командой автомобиль Sunswift 7, работающий на солнечных батареях, успешно преодолел дистанцию в 1000 километров за 12 часов, установив, тем самым, новый мировой рекорд. Данное достижение стало возможным благодаря ряду исследований в областях аэродинамики и эффективности, и внедрению их результатов в виде инновационных инженерных решений.
Отметим, что команда UNSW, с 1996 года занимающаяся движением за счет солнечной энергии, уже достаточно известна в соответствующих кругах. На счету этой команды имеется ряд мировых рекордов по скорости и дальности передвижения. Автомобиль Sunswift 7 является самой последней разработкой этой команды, он весит всего 500 кг, что составляет четвертую часть от веса электрических автомобилей Tesla.
Для уменьшения веса инженеры UNSW полностью избавили свое творение от систем кондиционирования, систем ABS, стеклоочистителей, подушек безопасности и много другого, что можно найти в конструкции серийного автомобиля. Вместо этого они сосредоточились на увеличении аэродинамических характеристик и снижении сопротивления во время движения. К примеру, коэффициент сопротивления у Tesla Model S составляет 0.208, у Sunswift 7 - всего 0.095.
В течение двух лет инженеры UNSW, в тесном сотрудничестве с представителями Guinness World Record, готовили автомобиль Sunswift 7 к заезду на дистанцию 1000 километров. И вот недавно рекордная попытка была совершена на испытательном полигоне Highway Circuit австралийского Автомобильного Научно-исследовательского центра, где автомобиль Sunswift 7 "намотал" 240 кругов на единственном заряде аккумуляторных батарей, подпитываясь солнечной энергией во время движения.
Во время заезда не все прошло гладко, команде прямо на ходу пришлось устранять проблему в электронике, управляющей солнечными и аккумуляторными батареями, и менять пробитое колесо. Тем не менее, автомобиль Sunswift 7 успешно прошел 1000-километровую дистанцию за 11 часов, 53 минуты и 32 секунды, двигаясь со средней скоростью почти 85 километров в час. При этом, расход энергии на 100 километров пути составил всего 2.8 кВт*ч.
В настоящее время технические специалисты передали в комитет Guinness World Record данные телеметрии и всю другую дополнительную информацию, требующуюся для получения официального признания рекорда и соответствующего сертификата. И уже сейчас ведется подготовка автомобиля Sunswift 7 к участию в соревнованиях Bridgestone World Solar Challenge, которые пройдут в 2023 году.