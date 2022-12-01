Новое суперкомпьютерное моделирование "оживило" процесс эволюции Вселенной
Анимация, построенная на результатах нового суперкомпьютерного моделирования, демонстрирует нам переход нашей вселенной от небольшого однородного и холодного облака газа до пространства, пронизанного нитями материи, составляющей звезды и галактики. И это моделирование является самым полным, подробным и точным воспроизведением процесса эволюции Вселенной на сегодняшний день.
Виртуальный "взгляд" на прошлое Вселенной является результатом вычислений модели CoDaIII, третьей итерации проекта под названием Cosmic Dawn Project, целью которого является прослеживание процесса развития Вселенной с момента "космического средневековья", наступившего приблизительно через 10 миллионов лет спустя момента Большого Взрыва. В то время горячий газ, образовавшийся в точке начала отсчета, приблизительно 13.8 миллиардов лет назад, охладился и превратился в инертное облако, полностью лишенное света.
Спустя приблизительно 100 миллионов лет в этом облаке начали образовываться уплотнения, которые начали притягивать газ из окружающего пространства и формировать нити, сформировавшие космическую паутину. И в узлах этой паутины начали зарождаться первые звезды, из которых формировались первые галактики.
Излучение от первых галактик осветило просторы Вселенной, в некоторых местах это излучение было настолько сильно, что оно начало выбивать электроны из атомов холодных газовых облаков, что ознаменовало начало так называемой эры переионизации, длившейся до момента в 700 миллионов лет после Большого Взрыва.
CoDaIII представляет собой первую модель, которая учитывает сложные взаимодействия света и потоками материи во Вселенной. Модель охватывает время с момента начала "космического средневековья" и продолжается в течение нескольких последующих миллиардов лет, демонстрируя нам процесс перераспределения материи во Вселенной, который привел Вселенную к ее нынешнему виду.
Кроме этого, анимация по результатам моделирования в наглядном виде показывает нам "как структура ранней Вселенной нанесла отпечатки на современные галактики, которые помнят их юность, рождение и даже своих предков из эпохи переионизации".