Робот Xiaomi CyberOne попробовал себя в роли барабанщика, живым музыкантам пока еще беспокоиться не стоит
Спустя всего несколько месяцев после первой презентации гуманоидного робота CyberOne компания Xiaomi провела очередную демонстрацию возможностей своего творения. Но, вместо того, чтобы поставить робота рабочим на конвейер какого-нибудь предприятия, компания Xiaomi усадила его за барабанную ударную установку и снабдила его возможностями отбивать ритмы. И, судя по результатам, живым музыкантам-барабанщикам еще не стоит какое-то время волноваться насчет потери своих рабочих мест.
Если взглянуть на область робототехники, то можно увидеть, что самые эффективные робототехнические системы являются узкоспециализированными системами, изредка копирующими малую часть возможностей человека, или основанными на строении более простых существ, такие как робот-собака Spot компании Boston Dynamics. Тем не менее, компании Boston Dynamics, Xiaomi, Tesla и другие продолжают разработку очень сложных гуманоидных роботов, которые ходят на двух ногах и действуют парой рук точно так, как это делаем мы с вами.
Все это делается из-за того, что человекоподобный робот должен быть в состоянии легко делать работу, которую способен делать человек. К примеру, если вы хотите, чтобы любой автомобиль мог функционировать в автономном режиме, то самым простым вариантом будет гуманоидный робот, посаженный на водительское сиденье. А если нужна замена рабочего на промышленном производстве, то обучите гуманоидного робота обращаться с инструментом и оборудованием, используемым человеком.
Конечно, никакому из существующих роботов не удастся пока точно скопировать движения Мика Джаггера, но роботы весьма хороши в деле выполнения запрограммированных задач с очень высокой точностью. И именно это продемонстрировали специалисты Xiaomi Robotics Lab, обучивши робота CyberOne профессии барабанщика.
Естественно, роботу CyberOne не нужны долгие годы репетиций, его система просто получает на входе цифровой музыкальный MIDI-файл, из которого извлекаются барабанные ритмы. Затем эти ритмы преобразуются в последовательность движений рук и ног робота с учетом нескольких вещей.
Во-первых, все движения должны быть совершены без нежелательных столкновений с другими частями робота и с элементами ударной установки. Это то, что мозг живого человека-барабанщика делает автоматически на подсознательном уровне, а роботу для этого требуются значительные вычислительные мощности для выполнения предварительного планирования в режиме реального времени.
Во-вторых, все движения робота должны рассчитываться с учетом максимально возможной скорости движений, ведь игра на барабанах требует того, чтобы каждый удар по барабану или тарелке был произведен в строго заданный момент времени, с заданной силой. И расчет перемещений с учетом этого также является достаточно тяжелой вычислительной задачей.
Но в любом случае, игра робота CyberOne не произведет впечатления на экспертов и любителей музыки, но все это действительно является хорошей демонстрацией потенциала и адаптируемости гуманоидных роботов. Плюс к этому, помогает компании Xiaomi оправдать перед своими акционерами миллионные затраты на создание робота CyberOne.
Однако, не будем заканчивать на столь пессимистичной ноте. "Сейчас мы работаем над вторым поколением робота CyberOne и надеемся значительно улучшить его способности к перемещениям и манипуляции" - пишут представители Xiaomi Robotics Lab, - "Мы добавим дополнительные степени свободы, дополнительные датчики, что увеличит скорость, точность и сложность выполняемых движений. На уровне программного обеспечения будут разработаны новые, более эффективные и надежные алгоритмы машинного видения и контроля за перемещениями".