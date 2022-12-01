Трехногий робот MARM будет ремонтировать космические корабли и спутники прямо на орбите
Любители классической научной фантастики могут вспомнить фильм 1972 года "Silent Running" в котором двуногие роботы выполняли ремонтные работы снаружи космических кораблей и станций. Для этих же самых целей предназначен и новый робот MARM, который имеет сразу три конечности, что придает ему высокую мобильность и свободу действий. Робот MARM, являющийся сейчас опытным образцом, является разработкой специалистов из итальянского Технологического института (Istituto Italiano di Tecnologia, IIT). Отметим, что в свое время эта же самая группа принимала участи в создании противопожарного робота WALK-MAN и четвероного робота Centauro, о которых мы как-то рассказывали на страницах нашего сайта.
Робот MARM (Multi-Arm Relocatable Manipulator) был разработан в рамках программы Европейского космического агентства MIRROR (Multi-arm Installation Robot for Readying ORUs and Reflectors). В первую очередь этот робот разработан для действий за пределами обшивки космического корабля, где он способен выполнить достаточно широкий ряд задач, включая установку или замену стандартизованных модульных блоков (orbital replacement unit, ORU).
Робот состоит из базы, способной вращаться вокруг своей оси, и трех конечностей, которые могут использоваться, как в качестве ног, так и в качестве рук. Такой подход гарантирует, что в любое время робот имеет минимум две точки контакта с поверхностью космического корабля, плюс к этому, он может начать перемещение в любом направлении без необходимости совершать повороты и развороты. При выполнении какой-либо работы, в которой задействована одна конечность робота MARM, две других конечности служат "якорями", обеспечивая стабилизацию его положения.
Каждая их конечностей робота MARM имеет механизм, позволяющий этой конечности прикрепляться к шестиугольной плитке, которые покрывают большую часть площади внешней обшивки космических кораблей. При помощи этого же самого механизма можно выполнить операцию по замене приток или по их удалению для получения доступа к док-станции для передачи данных или подзарядки аккумуляторных батарей.
Большую часть времени робот MARM будет работать в полуавтономном режиме, во время движения он будет использовать камеры и другие датчики, чтобы поставить свою конечность точно на нужную плитку. Но при выполнении более сложных задач, к примеру, по замене внешнего оборудования, этим процессом дистанционно будет управлять человек-оператор.
В скором времени возможности робота MARM будут проверены на наземном физическом симуляторе. После этого будут сделаны выводы о целесообразности продолжения работ в данном направлении и об испытаниях следующего варианта робота в реальном космосе.