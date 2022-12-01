Физики предлагают использовать детектор LIGO для поисков следов движения гигантских космических кораблей внеземных цивилизаций
На свете существует так называемый парадокс Ферми, который заключается в вопросе, почему ученым до сих пор не удалось обнаружить ни малейших следов существования внеземных цивилизаций, несмотря на высокую вероятность такого случая. Эта высокая вероятность складывается из множества усилий по поискам радиосигналов, наблюдений за космосом и планетами, располагающимися в благоприятной для жизни зоне, и многого другого. И на фоне этого парадокса некоторые из ученых предлагают использовать совершенно новые и более экзотические способы поисков.
Группа ученых-физиков из нескольких американских научных учреждений предложила возможность использования детекторов гравитационной обсерватории LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) для поисков следов работы двигателей и движения огромных космических кораблей, построенных технологически развитыми внеземными цивилизациями.
В своей работе ученые пишут, что нынешние технологии детектирования гравитационных волн уже дошли до той степени совершенства, которое позволит им обнаружить и идентифицировать гравитационный след, оставленный космическим кораблем внеземной цивилизации.
Однако, некоторые из требующихся факторов ставят под сомнение возможность проведения таких гравитационных поисков, по крайней мере в ближайшем будущем. Во-первых, сам космический корабль должен быть очень большим, сопоставимым по размеру с Юпитером, что бы его движение оставило различимый гравитационный след.
Во-вторых, этот корабль должен перемещаться очень быстро, не менее 1/10 от скорости света. И, в-третьих, траектория движения должна пролегать достаточно близко к нам, не более 326 тысяч световых лет от Земли. И только при совпадении всех этих факторов существует положительная вероятность обнаружения и идентификации гравитационных волн, порожденных движением такого космического корабля.
Еще одна возможность поисков внеземных космических кораблей заключается в случае использования ими ворп-драйва. При деформации пространства таким двигателем также будут возникать гравитационные волны с особыми параметрами, что увеличит шанс их успешной идентификации.