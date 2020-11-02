Ученые выяснили, что окружающая нас Вселенная постоянно разогревается и станет еще более горячей в далеком будущем

Результаты исследований, которые опубликовали в журнале "Astrophysical Journal" исследователи из Орегонского университета, указывают на то, что окружающая нас Вселенная находится в процессе постоянного разогрева. Выполнив анализ ситуации с температурой Вселенной
за прошлые 10 миллиардов лет, ученые определили, что средняя температура космического газа увеличилась за это время приблизительно в 10 раз и уже сейчас достигла отметки в 2 миллиона градусов по шкале Кельвина.
"Результаты наших исследований являются первыми прямыми подтверждениями теории Джима Пибблса (Jim Peebles), лауреата Нобелевской премии в области физики 2019 года" - пишут исследователи, - "Его теория описывает процессы и явления, ответственные за формирование крупномасштабных структур во Вселенной
".
Отметим, что термин крупномасштабных структур во Вселенной
имеет отношение к структурам, масштаб которых превышает масштабы отдельных галактик и относится к масштабам уровня скоплений галактик
и кластеров. Формирование таких структур обусловлено в первую очередь гравитационными силами, создаваемыми темной материей и скоплениями космического газа.
"В процессе эволюции Вселенной газ и темная материя постепенно сближаются под воздействием гравитации, формируя галактики, кластеры и скопления галактик" - пишут исследователи, - "Силы, вызывающие такие перемещения материи, столь сильны, что космический газ постепенно разогревается под их воздействием".
В своих исследованиях ученые использовали данные, собранные космическим телескопом Planck
и другими инструментами, принимавшими участие в обзоре Sloan Digital Sky Survey. Такой совмещенный набор астрономических данных позволил ученым определить температуру космического газа на разном удалении от Земли, другими словами - отмотать время далеко назад. Температура газа вычислялась по данным измерений красного смещения, понятия, которое используется астрономами для определения расстояний и возраста космических объектов.
Как уже упоминалось выше, ученые обнаружили, что температура космического газа, находящегося в непосредственной близости от Земли, составляет на текущий момент времени порядка двух миллионов градусов по шкале Кельвина. Эта температура приблизительно в 10 раз больше температуры газа, которую удалось измерить на максимально возможном удалении - на удалении в 10 миллиардов световых лет, т.е. на 10 миллиардов лет назад по шкале времени.
Обнаруженный разогрев Вселенной за счет процессов формирования галактик и более крупномасштабных структур продолжается сейчас и будет продолжаться еще очень долго, из-за чего Вселенная нагреется до еще большей температуры. Однако, этот процесс никак не связан с процессом глобального потепления на Земле, свидетелями которого являемся мы с вами. "Эти явления совершенно различных масштабов" - пишут исследователи, - "И они нисколько не связаны друг с другом".