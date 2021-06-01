Китай публикует видео- и аудиозаписи первых "шагов" марсохода Zhurong
В мае этого года Китай стал третьей страной в мире, которой удалось успешно посадить спускаемый аппарат на поверхность Красной Планеты. В грузовом отсеке спускаемого аппарата миссии Tianwen-1 на Марс был доставлен марсоход Zhurong и недавно, представители китайского космического агентства опубликовали видео- и аудиозаписи, на которых запечатлены первые движения и первые звуки, изданные марсоходом во время спуска на поверхность планеты.
Миссия Tianwen-1 была запущена в космос в июле прошлого года. После 10-месяного путешествия по просторам Солнечной системы, аппарат Tianwen-1 прибыл к Марсу, и спускаемый модуль миссии отправился на поверхность планеты. Марсоход Zhurong оставался на борту спускаемого модуля примерно неделю после посадки, "осматриваясь" вокруг и производя тестирование всех своих узлов и инструментов перед тем, как скатиться по специальным стапелям на пыльную поверхность Красной Планеты.
Записи, полученные китайской Национальной космической администрацией (China National Space Administration) и показанные государственной телевизионной компанией CCTV, демонстрируют на процедуру спуска марсохода Zhurong на поверхность. Более того, в первой записи присутствует аудиодорожка, записанная бортовым записывающим устройством, на которой можно услышать звуки запущенных двигателей марсохода, звуки марсианского ветра и грохот колес во время движения марсохода в сторону поверхности планеты.
На второй видеозаписи можно увидеть первые движения марсохода на поверхности. Обе видеозаписи были сделаны 22 мая этого года.
С момента спуска на поверхность марсоход Zhurong проработал на поверхности 42 дня, за которые он успели пройти дистанцию в 236 метров. Этот факт делает Китай второй страной в мире, которая смогла реализовать успешную высадку и управление марсоходом на Красной Планете. Можно еще вспомнить попытки посадки двух советских аппаратов "Марс-2" и "Марс-3" в 1971 году, но обе попытки были неуспешными, первый аппарат потерпел крушение при посадке, а связь со вторым прервалась спустя 20 секунд после посадки.
Шестиколесный марсоход Zhurong уже начал выполнение намеченной программы исследований Марса, в которой он будет использовать свой радар, камеры, датчики магнитных полей и другие научные приборы. Ожидается, что марсоход Zhurong сумеет продержаться в неблагоприятных условиях марсианской окружающей среды минимум 90 дней, срок, на который и рассчитана его научно-исследовательская программа.