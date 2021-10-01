Обнаружена самая молодая из самых молодых экзопланет

Ученые-астрономы, ведущие наблюдения за различными участками ночного неба, уже не раз обнаруживали молодые
и относительно молодые экзопланеты
. Но то, что было найдено группой астрономов из Гавайского университета, безусловно, можно отнести к разряду самых молодых экзопланет, ведь возраст недавно найденной планеты 2M0437b составляет "всего" несколько миллионов лет. Эта планета была найдена в туманности Тельца, о ее небольшом возрасте говорит тот факт, что она еще даже не остыла, температура самых горячих участков ее поверхности составляет 1100-1200 градусов, а выходы лавы на поверхность продолжают интенсивно отдавать тепло в окружающее пространство.
Относительно небольшое по космическим меркам удаление от Земли, всего 400 световых лет, дает астрономам уникальный шанс проведения прямых наблюдений
за планетой 2M0437b. Тем не менее, для таких наблюдений все еще требуется использование лазерных систем адаптивной оптики
, которые позволяют компенсировать искажения
, вносимые земной атмосферой. Но на руку ученым также играет то, что им не требуется вводить специальные защитные меры от света центральной звезды системы, ведь расстояние между ней и планетой 2M0437b в 100 раз превышает расстояние между Солнцем и Землей.
Впервые планета 2M0437b попала в поле зрения телескопа Subaru Telescope в 2018 году. И за последующие три года эта планета была достаточно хорошо изучена при помощи телескопов обсерватории Keck Observatory и других телескопов, расположенных на Гавайях
. Эти наблюдения позволили установить некоторые параметры самой планеты, ее орбиты и подтвердить то, что она находится в гравитационной "связи" с центральной звездой системы.
Продолжение наблюдений за планетой 2M0437b позволит увеличить количество знаний касательно процессов формирования новых планет. К сожалению, все существующие телескопы уже исчерпали свои возможности в данном вопросе, но у ученых теплится надежда на использование нового телескопа James Webb Space Telescope, который сможет рассмотреть большее количество деталей и обнаружить присутствие газовой атмосферы и наличие зарождающихся спутников у планеты 2M0437b.
И в заключении следует отметить, что четыре "шипа" на представленном выше снимке, напоминающие бьющие с поверхности планеты гейзеры, не являются таковыми на самом деле. Это всего лишь артефакты, произведенные оптической системой телескопа.