Обнаружена причудливая звезда, имеющая твердую поверхность
Известно, что звезды являются огромными шарами горячей кипящей плазмы. Но недавно астрономы обнаружили одну из звезд, которая совершенно не похожа на все то, что им встречалось ранее, собственное магнитное поле этой звезды столь сильно, что его воздействия хватает для противодействия тепловому движению при сверхвысоких температурах и "заморозки" внешних слоев до состояния твердой оболочки.
Данное открытие было сделано учеными, изучающими данные, собранные рентгеновской обсерваторией IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer), оборудование которой способно измерять поляризацию рентгеновских фотонов, излученных где-то далеко в недрах космического пространства. Напомним, что поляризация - это направление колебаний электромагнитных волн, в ее значении содержится масса дополнительной информации об источнике излучения, его природе и т.п.
В данном случае астрономы исследовали данные, касающиеся магнетара 4U 0142+61, расположенного на удалении 13 тысяч световых лет в созвездии Кассиопеи. Магнетар - это тип нейтронной звезды, обладающей собственным сильнейшим магнитным полем.
Анализ данных показал нечто необычное. Ученые ожидали, что магнетар 4U 0142+61, подобно другим магнетарам, будет окружен атмосферой, поляризующей излучение в определенном направлении. Однако, такая поляризация замечена не была, что говорит о полном отсутствии атмосферы.
И еще более странным является то, что в более высоких энергиях рентгена угол поляризации резко изменился на 90 градусов. Такой сигнал можно было бы ожидать, если бы магнетар имел твердую поверхность, окруженную извне сильным магнитным полем. Такая твердая оболочка представляла бы собой кристаллическую решетку из ионов, которую удерживают не межатомные химические связи, а внешнее магнитное поле.
"Это было совершенно неожиданно" - пишут ученые, - "Мы ожидали, что у магнетара будет иметься атмосфера. Но под воздействием магнитного поля газ преодолел критическую точку и затвердел, подобно тому, как вода превращается в лед".
Ученые признают, что у наблюдаемых ими аномалий могут иметься и другие объяснения, но твердая поверхность магнетара является наиболее подходящей и жизнеспособной гипотезой. И в своих дальнейших исследованиях ученые будут пристально обращать внимание на то, как температура и напряженность магнитного поля влияют на изменение характера поверхности нейтронных звезд.