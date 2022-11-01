Создана самая масштабная карта охватывающая часть неба до самого края видимой Вселенной
Более 20 лет в рамках обзора Sloan Digital Sky Survey (SDSS) телескопы осматривали различные участки ночного неба, а собираемые ими данные были использованы для составления космических атласов различного масштаба, включающих 4 миллиона звезд, расположенных в Млечном Пути, звезд, входящих в галактики нашего локального скопления и звезд, находящихся на удалении миллиардов световых лет от нас. И не так давно астрономы из университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University), используя накопленный массив данных, создали самую масштабную интерактивную карту Вселенной, которая содержит данные о 200 тысячах галактик, расположенных как в непосредственной близости от нас, так и на самом краю видимой Вселенной.
В остром углу этого 90-градусного сегмента находится Земля, а граница карты находится на удалении 13.7 миллиардов световых лет от нас. И этот сегмент, толщина которого составляет лишь 10 угловых градусов, является лишь малой частью гигантской сферы, которая представляет собой видимую нам Вселенную.
Карта содержит 200 тысяч точек, каждая из которых представляет отдельную галактику, содержащую миллионы и миллиарды звезд, планет и других космических объектов. Цвета этих точек соответствуют различным типам галактик и на этой карте можно четко проследить весь процесс "галактической эволюции".
Бледно-синим цветом отмечены спиральные галактики, которые расположены на удалении до 2 миллиардов световых лет от Земли. Затем общий цвет смещается в строну желтого, которому соответствуют эллиптические галактики. В промежутке между 4 и 8 миллиардами световых лет карта существенно "краснеет". В этом периоде во Вселенной преобладают все те же эллиптические галактики, но их цвет существенно смещен в красную область из-за процесса расширения Вселенной. После этого карта снова становится синей, в космосе преобладают галактики с крайне активными галактическими ядрами, квазарами, испускающими синий свет.
Затем карта краснеет опять, ведь единственной видимой вещью с такого расстояния остаются квазары со сверхмассивными черными дырами, свет от которых значительно сместился в красную область. После этого следует почти миллиард световых лет полной темноты, ограниченный условным изображением реликтового фонового излучения, света, который был излучен в момент Большого Взрыва.
Конечно, вся Вселенная в реальности гораздо больше видимой нам части, но мы не можем увидеть все это великолепие из-за того, что свету, излученному за границами видимой части, просто не хватило всего времени существования Вселенной, чтобы достигнуть точки нашего местоположения.
"Астрономы и астрофизики анализировали все эти данные в течение многих лет, что привело появлению череды научных трудов и открытий" - пишут исследователи, - "Мы же задались целью создания карты, которая будет красива, точна с научной точки зрения, и доступна для понимания людьми, не являющимися учеными. Мы просто хотим показать всем интересующимся, на что действительно похожа наша Вселенная".