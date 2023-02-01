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Опубликована самая большая карта нашей галактики, содержащая 3.32 миллиарда звезд

Млечный Путь


Любой, кто вглядывался в ночное летнее небо, находясь вдалеке от большого города, наверняка поражался тому, насколько много там звезд. Задача их подсчета и составления каталога походит на невыполнимую задачу, но поколения астрономов, работающих в рамках программ PAN-STARRS, Sloan, DESI и Gaia уже давно пытаются решить эту задачу, публикуя периодически новые карты, большие наборы данных и изображения с потрясающе высокой разрешающей способностью.

К таким событиям можно отнести недавнюю публикацию самого большого набора данных, в который входят данные об 3.32 миллиардах звезд нашей галактики, галактики Млечного Пути. А конечным результатом является просто гигантское изображение, масштаб которого можно уменьшать или увеличивать буквально до ошеломляющих пределов.

Область охвата DECaPS2


Этот набор данных является результатом проведения обзора Dark Energy Camera Plane Survey (DECaPS2), в ходе которого проводятся наблюдения за диском Млечного Пути в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах. Камера Dark Energy Camera установлена на 4-метровом телескопе Victor M. Blanco Telescope в Чили, на высоте 2200 метров над уровнем моря, что обеспечивает телескопу одну из наилучших точек наблюдений за южным полушарием ночного неба.

Первый набор данных DECaPS был опубликован в 2017 году. Второй набор данных, DECaPS2, объем которого составляет приблизительно 10 ТБ и который составлен на основе 21 400 снимков, содержит информацию о 3.32 миллиардах космических объектов. Комбинация первого и второго наборов данных покрывает 6.5 процентов от площади всего ночного неба, что превышает в 13 тысяч раз площадь полной Луны.

Максимальный масштаб DECaPS2


Диск нашей галактики является достаточно ярким местом, а свет, рассеиваемый огромными облаками космического газа и пыли иногда мешает обнаруживать и идентифицировать отдельные звезды и другие космические объекты. Однако, эти облака не являются препятствием в инфракрасном диапазоне, а новые методы и алгоритмы обработки данных, которые позволяют вычислять фон позади звезды, позволяют распознать отдельные звезды, скрытые в недрах туманностей или входящих в состав плотных скоплений.

Набор данных, собранный в результате наблюдений камеры Dark Energy Camera, будет использоваться учеными-астрономами в течение минимум следующих десяти лет, и он послужит основой для большого количества новых открытий. А любой желающий, который хочет почувствовать себя крошечным и незначительным на фоне масштабов вселенского уровня, может просмотреть изображение DECaPS2 по этому адресу.


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