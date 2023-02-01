Опубликована самая большая карта нашей галактики, содержащая 3.32 миллиарда звезд
Любой, кто вглядывался в ночное летнее небо, находясь вдалеке от большого города, наверняка поражался тому, насколько много там звезд. Задача их подсчета и составления каталога походит на невыполнимую задачу, но поколения астрономов, работающих в рамках программ PAN-STARRS, Sloan, DESI и Gaia уже давно пытаются решить эту задачу, публикуя периодически новые карты, большие наборы данных и изображения с потрясающе высокой разрешающей способностью.
К таким событиям можно отнести недавнюю публикацию самого большого набора данных, в который входят данные об 3.32 миллиардах звезд нашей галактики, галактики Млечного Пути. А конечным результатом является просто гигантское изображение, масштаб которого можно уменьшать или увеличивать буквально до ошеломляющих пределов.
Этот набор данных является результатом проведения обзора Dark Energy Camera Plane Survey (DECaPS2), в ходе которого проводятся наблюдения за диском Млечного Пути в оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах. Камера Dark Energy Camera установлена на 4-метровом телескопе Victor M. Blanco Telescope в Чили, на высоте 2200 метров над уровнем моря, что обеспечивает телескопу одну из наилучших точек наблюдений за южным полушарием ночного неба.
Первый набор данных DECaPS был опубликован в 2017 году. Второй набор данных, DECaPS2, объем которого составляет приблизительно 10 ТБ и который составлен на основе 21 400 снимков, содержит информацию о 3.32 миллиардах космических объектов. Комбинация первого и второго наборов данных покрывает 6.5 процентов от площади всего ночного неба, что превышает в 13 тысяч раз площадь полной Луны.
Диск нашей галактики является достаточно ярким местом, а свет, рассеиваемый огромными облаками космического газа и пыли иногда мешает обнаруживать и идентифицировать отдельные звезды и другие космические объекты. Однако, эти облака не являются препятствием в инфракрасном диапазоне, а новые методы и алгоритмы обработки данных, которые позволяют вычислять фон позади звезды, позволяют распознать отдельные звезды, скрытые в недрах туманностей или входящих в состав плотных скоплений.
Набор данных, собранный в результате наблюдений камеры Dark Energy Camera, будет использоваться учеными-астрономами в течение минимум следующих десяти лет, и он послужит основой для большого количества новых открытий. А любой желающий, который хочет почувствовать себя крошечным и незначительным на фоне масштабов вселенского уровня, может просмотреть изображение DECaPS2 по этому адресу.