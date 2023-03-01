Астрономы нацелились на поиски жизни в "зонах терминатора" заблокированных планет

Во вселенной существует некоторое количество планет, которые, в отличие от Земли, повернуты всегда одной стороной в направлении на центральную звезду их системы. Такие планеты называют заблокированными, одна их сторона постоянно "купается" в свете, а вторая находится в темноте вечной ночи. Между этими двумя сторонами существует переходная зона, называемая зоной терминатора, и, согласно результатам недавних исследований, зоны терминатора некоторых из планет являются весьма перспективным местом для возникновения и благополучного существования там жизни на протяжении достаточно долгого времени.Согласно исследованиям, проведенным учеными из Калифорнийского университета в Ирвине, На поверхности заблокированных планет будут присутствовать экстремальные условия даже в том случае, если сама планета располагается в пригодной для жизни зоне, называемой зоной Златовласки. Светлая сторона планеты будет горячей до такой степени, что вся влага там испарится, а на темной стороне будет царить достаточно сильный холод, и вода там будет присутствовать только в виде льда.В зоне терминатора условия на поверхности будут совершать плавный переход от одной крайности до другой. И естественно, что где-то будет располагаться более узкая зона, в пределах которой вода сможет всегда находиться в жидком виде, и которая может стать колыбелью для жизни при условии наличия у планеты правильной атмосферы.Такие выводы были сделаны учеными на основе результатов моделирования заблокированных планет. Моделирование было произведено при помощи программного обеспечения климатических изменений на Земле, которое было модифицировано для имитации заблокированных приливными силами планет. При моделировании использовались модели систем тусклых карликовых звезд М-класса, на долю которых приходится порядка 70 процентов от всех звезд, видимых с Земли. Таким образом, у астрономов образовалось новое и достаточно обширное поле для проведения поисков внеземной жизни."Наши исследования показали, что самыми перспективными являются планеты с достаточно ограниченным количеством воды на их поверхности. На таких планетах не будет обширных океанов, зато в зоне терминатора таких планет может существовать множество мелких озер и рек, а климат будет соответствовать климату земных тропиков и субтропиков" - пишут исследователи, - "Полностью покрытые водой заблокированные планеты, скорее всего, будут иметь толстую атмосферу из водяных паров, которая заблокирует свет и сделает условия на поверхности менее благоприятными".И в заключении следует отметить, что эта же группа астрономов в ходе своих предыдущих исследований показала, что циркуляция воздуха между горячей и холодной сторонами заблокированной планеты может способствовать созданию стабильной, благоприятной для жизни атмосферы. И если совместить это с результатами последних исследований, то поиски биоподписей в атмосферах заблокированных планет следует вести только в районе достаточно узкой области зоны терминатора.