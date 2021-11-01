Ультразвук может стать двигателем будущих летательных аппаратов типа дирижабля или воздушного шара
Некоторые из любителей-авиамоделистов уже достаточно давно создают летательные аппараты с дистанционным управлением, которые представляют собой шар из майлара или другого полимера, наполненный гелием или водородом. Обычно такие аппараты предназначены для полетов внутри закрытых помещений, а двигаются они за счет использования электрических пропеллеров, работающих от аккумуляторной батареи. Вращающиеся с большой скоростью лопасти делает такие воздушные шары-беспилотники весьма шумными и опасными для окружающих, а заряда батареи, как правило, хватает лишь на короткое время. Но не так давно специалисты японской компании NTT Docomo разработали новый тип двигательной установки для подобных летательных аппаратов, принцип действия которой основан на использовании ультразвуковых колебаний.
Так как у беспилотника, оборудованного ультразвуковыми двигателями, отсутствуют лопасти и другие вращающиеся части, он абсолютно безопасен для человека и предметов окружающей обстановки даже в случае случайного столкновения с ними. Но самым главным преимуществом нового подхода является то, что ультразвуковые двигатели совершенно тихие, да, они издают звук, но в том диапазоне, который обычно не воспринимается человеческим слухом.
Вторым преимуществом ультразвукового двигателя является гораздо меньший расход энергии по сравнению с электродвигателями, вращающими лопасти пропеллеров. Это, в свою очередь, позволит воздушному шару или дирижаблю, оснащенному такими двигателями, оставаться в воздухе гораздо дольше и сделать большее количество снимков или снять более длинное видео.
На голубом воздушном шаре компании NTT Docomo установлена пара ультразвуковых двигательных модулей. Звуковые колебания, вырабатываемые этими модулями, взаимодействуют с воздухом особым образом и создают реактивную тягу, продвигающую воздушный шар в нужном направлении. Кроме этого, вектор создаваемой ультразвуком тяги легко регулируется, что придает шару-беспилотнику достаточно неплохую маневренность.
Даже в таком достаточно простом виде, воздушный шар-беспилотник, оснащенный хорошей камерой с высоким разрешением, уже может быть использован в практических целях, к примеру для съемки различных мероприятий, торжеств и других событий, которые обычно проводятся в закрытых помещениях. А в будущем специалисты компании NTT Docomo, которые уже подали патентную заявку на их ультразвуковой двигатель, планируют увеличить эффективность и мощность таких двигателей. Это, в свою очередь, позволит использовать подобные летательные аппараты уже на открытом воздухе, ведь они смогут бороться даже с не самыми слабыми ветрами и потоками воздуха.