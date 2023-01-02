Машины-монстры: CSSC Haizhuang H260-18MW - самый большой ветряной генератор, лопасти которого охватывают площадь 10 футбольных полей
В настоящее время специалисты китайской государственной судостроительной компании CSSC (China State Shipbuilding Corporation) занимаются сооружением нового ветряного генератора, который по завершению станет самым большим и мощным генератором в мире. Трехлопастный ротор этого генератора, диаметром 260 метров, обеспечит пиковую производительность турбины на уровне 18 мегаватт.
Предыдущий обладатель титула самого большого ветрогенератора, MingYang Smart Energy MySE 16.0-242 имеет 118-метровые лопасти, покрывающие площадь 46 тысяч квадратных метров. Лопасти нового ветрогенератора, CSSC Haizhuang H260-18MW, имеют на 8.5 процентов большую длину (128 метров) и покрывают на 15.2 процента большую площадь (53 тысячи квадратных метров), что приблизительно в 10 раз превышает площадь стандартного футбольного поля.
При пиковой нагрузке и максимальном ветре, генератор CSSC Haizhuang H260-18MW будет вырабатывать 44.8 кВт*ч энергии за один оборот ротора. А за год этот монстр будет способен произвести более, чем 74 миллиона кВт*ч экологически чистой энергии, которых будет достаточно для снабжения 40 тысяч среднестатистических домашних хозяйств.
Сооружение первого образца ветрогенератора Haizhuang H260-18MW ведется на производственных мощностях компании CSSC. Руководство компании, с целью предотвращения возможных сбоев в цепочках поставок, приняло решение самостоятельного производства всех компонентов. И, как можно увидеть на видеоролике ниже, сейчас уже закончено сооружение одной гигантской лопасти SuperBlade+, электрогенератора, коробки передачи и гондолы, в которой установлен один из самых больших подшипников в мире.
В стадии, близкой к завершению, находится наконечник турбины, к которому будут крепиться все три лопасти. Но, к сожалению, на данный момент времени отсутствует информация о сроках окончания сооружения и установки ветрогенератора CSSC Haizhuang H260-18MW в море, где он начнет проходить программу всесторонних испытаний.
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