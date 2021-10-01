Астрономы стали свидетелями взрыва сверхновой в режиме реального времени

В прошлом году звезда, расположенная на удалении 60 миллионов световых лет от нас, взорвалась сверхновой
. Астрономам удалось уловить момент начала взрыва и при помощи нескольких наземных и космических телескопов запечатлеть все этапы звездного взрыва
в мельчайших подробностях.
"Обреченная" звезда была известна астрономам в течение долгого времени, но в апреле 2020 года она внезапно потеряла стабильность и взорвалась сверхновой
, получив соответствующее название SN 2020fqv. Первые признаки надвигающегося взрыва были зафиксированы в обсерватории Паломар (Palomar Observatory), Сан-Диего, Калифорния. К счастью в то же самое время в нужную точку пространства был развернут космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), а чуть позже к наблюдениям подключились космический телескоп Hubble и несколько наземных телескопов.
Такое массивное наблюдение за пространством возле звезды SN 2020fqv дало потрясающе огромный набор высокоточных данных за период во время и после взрыва сверхновой
, начиная с самой ранней стадии начала ее разрушения. Эти данные обеспечат глубокое понимание всех происходящих до, во время и после взрыва процессов, что позволит построить своего систему раннего предупреждения.
"Раньше мы только рассуждали о взрывах сверхновых, так как только являлись свидетелями уже произошедшего события
" - рассказывает Райан Фоли (Ryan Foley), астроном из Калифорнийского университета, - "Сейчас же имеет место быть совсем другая ситуация, мы действительно знаем, что происходит на самом деле, так как мы наблюдаем смерть звезды в режиме реального времени". По поводу реального времени, конечно, можно поспорить, ведь свету от взрыва сверхновой SN 2020fqv требуется 60 миллионов лет для того, чтобы добраться до Земли.
Отметим, что звезда SN 2020fqv находится в созвездии Девы, в галактиках Бабочек, в паре расположенных совсем рядом и взаимодействующих друг с другом галактик. В момент, предшествующий взрыву эта звезда имела массу, в 14-15 раз превышающую массу Солнца, а собственно взрыву предшествовали моменты повышенной активности, подобные тому, что наблюдается на небезызвестной звезде Бетельгейзе (Betelgeuse)
.
Весь процесс подготовки и первых моментов взрыва был запротоколирован космическим телескопом TESS, который начал делать снимки каждые 30 минут, начиная за несколько дней до начала взрыва. Космический телескоп Hubble был нацелен на область взрыва спустя несколько часов после начала событий, и он смог сделать снимки облаков материи, выброшенной со звезды до и во время первых этапов взрыва. С того момента звезда SN 2020fqv прошла еще через несколько различных этапов, позволив рассмотреть все это в мельчайших деталях.
Ученые считают, что дальнейший анализ собранных данных позволит им интерпретировать скрытые или плохо понятные сигналы, заключенные в данных предыдущих
и текущих наблюдений. Все это позволит понять глубже физику процессов взрывов сверхновых, их роль в процессе эволюции Вселенной, так как такие взрывы являются единственными известными источниками тяжелых элементов
.