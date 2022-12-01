 | Вчера, 05:04 | Космос и Авиация

Марсоход Perseverance сбросил первый контейнер с образцами, который будет доставлен на Землю

Контейнер с образцами


То, что вы видите на первом снимке, весьма напоминает световой меч рыцаря-джедая из "Звездных войн", но на самом деле эта титановая труба представляет собой герметичный контейнер с образцами марсианского грунта и камней, который был сброшен на поверхность марсоходом Perseverance. И, если все дальше пойдет согласно планам, именно эти образцы станут первыми, которые будут доставлены на Землю в рамках миссии под названием Mars Sample Return.

Миссия Mars Sample Return находится пока еще на стадии планирования, но уже сейчас рассматриваются два варианта развития событий. В обоих вариантах на поверхность Красной Планеты совершит посадку специальный модуль. В благоприятном варианте, считающимся основным, марсоход Perseverance приблизится к посадочному модулю и при помощи своей руки-манипулятора перегрузит контейнеры в приемное устройство модуля. Далее, модуль, уже при помощи своего манипулятора, разместит контейнеры в грузовом отсеке небольшой ракеты, которая взлетит, выйдет на орбиту, где она будет подхвачена транспортным космическим аппаратом, который отправится назад к Земле.

Но если что-то пойдет не так и марсоход Perseverance по каким-либо причинам не сможет добраться до нужной точки в нужное время, то в действие вступит резервный вариант. Для реализации этого варианта марсоход соберет образцы, запечатает их в 10 контейнеров, и сбросит эти контейнеры в условленном месте под названием Three Forks. Посадочный модуль выпустит два вертолета Sample Recovery Helicopters, которые будут чем-то похожи на вертолет Ingenuity, которые соберут и доставят на модуль все контейнеры с образцами. Далее все будет проходить, как и в основном варианте - погрузка, старт ракеты, орбита, Земля.

Контейнер с образцами #2


Контейнер, сброшенный марсоходом Perseverance 21 декабря этого года, является первым из упомянутых выше десяти контейнеров. В нем находятся образцы магматических пород, взятые еще 31 января этого года. Операция по сбросу проходила следующим образом - контейнер был извлечен из недр марсохода через нижний люк и осмотрен при помощи камеры CacheCam. Затем захваты были открыты, и контейнер упал с высоты 90 сантиметров на поверхность. Затем камера WATSON, установленная на конце руки-манипулятора марсохода, осмотрела контейнер еще раз для того, чтобы удостовериться, что он не воткнулся концом в грунт или не откатился куда-нибудь под колеса.

Остальные 9 контейнеров с образцами будут сброшены марсоходом в месте Three Forks, которое выступает в роли "склада" под открытым небом, в течение следующих двух месяцев.


Ключевые слова:
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