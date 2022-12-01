Машины-монстры: Rolls-Royce UltraFan - самый большой и эффективный авиационный двигатель
Специалисты известной компании Rolls-Royce завершили сооружение первого образца авиационного двигателя нового поколения, который будет устанавливаться на авиалайнерах выпуска 2030-х годов и позже. Сейчас этот авиадвигатель, UltraFan, уже установлен на тестовом стенде Testbed 80 и скоро начнутся его испытания, на которых он должен продемонстрировать ожидаемый 25-процентный рывок в эффективности.
Этот гигант с лопастями цвета морской волны является первым из целого семейства новых двигателей, способных развивать от 25 до 100 тысяч фунтов тяги (lbf) и предназначенных для установки на узко- и широкофюзеляжных самолетах. Его основной вентилятор имеет диаметр 3.56 метра, он на 5 процентов больше вентилятора двигателя General Electric GE9X, который до последнего времени считался самым большим авиационным двигателем.
При создании двигателей UltraFan используется роботизированный процесс, позволяющий производить лопатки турбин сложной аэродинамической формы. Кромки лопаток изготовлены по старинке, из титана, а все остальное - из углеродистого композитного материала. Это делает лопатки намного более легкими, чем лопатки из чистого титана, используемые в двигателях серии Trent.
В двигателе UltraFan установлена планетарная коробка передач, соединяющая главный вентилятор с задним турбокомпрессором. Таким образом, вентилятор может вращаться с более медленной оптимальной скоростью, а турбокомпрессор - на более высокой и более оптимальной для него скорости. Коробка уже прошла процедуру предварительных испытаний, во время которой она смогла выдержать и передать мощность в 65 МВт (87 тысяч лошадиных сил).
В то время, как вентилятор двигателя UltraFan имеет огромный размер, турбины компрессора сохранили свою достаточно компактную конструкцию. Большой поток воздуха теперь обтекает основную часть компрессора и направляется прямо в заднюю часть двигателя. Это позволило сократить шум двигателя на впечатляющие 35 процентов и значительно повысить эффективность в отношении количества потребляемого топлива.
Согласно предварительным расчетам, двигатели UltraFan будут потреблять на четверть меньше топлива, чем нынешние двигатели серии Trent. Первые двигатели UltraFan будут работать на чистом стабильном авиационном топливе, но специалисты компании Rolls-Royce уже ведут исследования в области гибридных силовых установок и использования водорода в качестве топлива.
Как уже упоминалось в начале, двигатель UltraFan уже установлен на испытательном стенде Testbed 80, расположенном в Дерби, Великобритания. Этот стенд является "самым большим и самым умным" испытательным средством в мире на сегодняшний день. На его создание было затрачено 108 миллионов американских долларов и он создавался именно для испытаний двигателей серии UltraFan.
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