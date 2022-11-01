19-летняя миссия орбитального аппарата Mars Express близится к своему завершению
Космический аппарат Mars Express Европейского космического агентства (ЕКА) в течение 19 лет вращается на орбите Марса, делая захватывающие дух снимки поверхности планеты и ее спутника - Фобоса. Однако, у этого аппарата имеется еще одна немаловажная роль - за все время пребывания возле Марса он выступал в роли промежуточной станции, обеспечивая связь между Землей и аппаратами практически всех без исключения миссий на поверхности планеты.
В первый раз в роли промежуточной станции аппарат Mars Express выступил в 2004 году, пролетая над местом расположения марсохода Spirit. Тогда марсоходу была передана серия команд, а марсоход при помощи аппарата Mars Express передал на Землю собранные им данные. И этот случай стал первым разом в истории, когда два космических агентства, американское и европейское, развернули общую коммуникационную сеть над поверхностью другой планеты.
С 2008 года аппарат Mars Express был задействован для обеспечения связи с двойником марсохода Spirit, марсоходом Opportunity, а с 2012 года его услугами начал пользоваться и марсоход Curiosity. Сейчас аппарат Mars Express все еще продолжает обеспечивать связь с Землей марсохода Perseverance, который находится на поверхности Красной Планеты с февраля 2021 года.
Помимо обслуживания четырех марсоходов НАСА, аппарат Mars Express также передавал данные, собранные посадочным модулем миссии InSight, китайским марсоходом Zhurong и посадочным модулем Phoenix Lander. Таким образом, аппарат Mars Express обеспечивал связь для семи марсианских миссий, что является своеобразным рекордом в этой области.
Напомним нашим читателям, что аппарат Mars Express был запущен в космос в июне 2003 года и через шесть месяцев он занял круговую орбиту вокруг Красной Планеты. Сейчас аппарат находится в более-менее работоспособном состоянии, и не так давно он получил обновление программного обеспечения, которое позволяет ему использовать новые протоколы, улучшающие качество дальней космической связи.
Однако, руководство ЕКА не намерено ждать того момента, когда случится какая-нибудь неожиданность и аппарат Mars Express перестанет функционировать в самый неподходящий момент. Поэтому завершение его миссии запланировано на декабрь этого года.