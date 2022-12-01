Марсоходу Perseverance удалось записать звуки, побывав прямо внутри марсианского пылевого вихря
Недавно представители НАСА опубликовали видео, сопровождающееся звуковой дорожкой, на которой можно услышать звуки марсианского пылевого вихря (Martian dust devil). Это не только предоставляет на возможность услышать звуки вихря на другой планете, это также поможет ученым лучше узнать о том, как марсианская пыль сможет повлиять на будущие миссии на Красную Планету, что, в свою очередь, поможет заранее приготовиться к возможным неожиданностям.
Пыль на Марсе - это один из факторов, которые необходимо учитывать при планировании будущих миссий. Воздействие пыли может разрушить тепловые щиты при спуске космического аппарата и порвать парашюты, пыль может воздействовать на исследовательское оборудование и приборы, ее толстый слой может сделать бесполезными солнечные батареи и многое другое.
Микрофоны Perseverance записали звуки пыльного вихря еще 27 сентября 2021 года. Обычному слушателю это напомнит звуки ветра, попавшего в микрофон на Земле, но ученые могут получить из этих звуков массу полезной информации. "Поскольку пыльный вихрь прошелся прямо по Perseverance, мы можем даже услышать отголоски его воздействия на некоторые элементы конструкции марсохода" - рассказывает Наоми Мердок (Naomi Murdoch), ведущий исследователь, - "И нам даже удалось посчитать их".
Ученые миссии оценивают, что пылевой вихрь имел 25 метров в диаметре и 118 метров в высоту. По марсианским меркам этот вихрь совсем маленький, и неудивительно, что он не нанес марсоходу никакого ущерба.
Как можно услышать, приблизительно в середине записи присутствует короткая пауза в звуках турбулентности. Это соответствует моменту, когда марсоход оказался в самом центре вихря, подобно морскому судну, попавшему в штиль в центре "глаза" урагана. Также марсоход Perseverance сделал серию снимков приближающегося вихря, также представленных на видео.
Отметим, что столь удачно сделанная запись является результатом тщательного предварительного планирования. Марсоход делает записи звуков окружающей среды, длительностью в 3 минуты, всего восемь раз в месяц. Ученые синхронизировали время начала записи с моментом наибольшей вероятности приближения пылевого вихря, а камеры были направлены в ту сторону, откуда должен был приблизиться этот вихрь. И в данном случае все предварительные расчеты, как говорится, попали прямо в точку.
"Нам удалось почерпнуть множество полезной информации благодаря тому, что все доступные инструменты были полностью готовы к фиксации пыльной бури" - рассказывает Джон Эдвард Мурес (John Edward Moores), один из исследователей, - "Если бы камера смотрела в несколько ином направлении, или микрофоны включились бы всего на несколько секунд позже, основная часть данных была бы потеряна. Но, как показывает этот случай, удача иногда улыбается и ученым!".