Марсианский вертолет Ingenuity поднялся на рекордную высоту
Начиная с первого полета в апреле прошлого года, марсианский вертолет Ingenuity постоянно поднимал планку по дальности и по высоте совершаемых полетов. И 3 декабря этого года Ingenuity совершил очередной полет, во время которого он поднялся на 14 метров выше поверхности планеты, что является абсолютным рекордом высоты полета, когда-либо проведенного на другой планете.
Полет Ingenuity на Земле являлся бы достаточно заурядным событием, но условия окружающей среды на Красной Планете делают каждый из полетов буквально торжеством науки и техники. Сила гравитации на Марсе составляют одну треть от земной, а тонкая марсианская атмосфера имеет плотность у поверхности всего в 1 процент от плотности земной атмосферы. Кроме этого, радиосигналу требуется 12 минут, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Марса, что делает невозможным использование дистанционного управления.
На текущий момент Ingenuity совершил 35 полетов, преодолев расстояние в 7400 метров и пробыв в воздухе почти 60 минут. А рекордный по высоте полет, длившийся 52 секунды, был проведен с целью смены местоположения вертолета и дальнейшего перемещения вместе с марсоходом Perseverance.
Также во время этого полета проводилось тестирование обновленной навигационной системы вертолета Ingenuity. Благодаря этому обновлению, вертолет теперь может самостоятельно избегать опасностей, составлять и использовать цифровые карты окружающего пространства при полете и при выборе подходящего места для посадки. Все эти новые возможности позволят Ingenuity и дальше выступать в качестве "скаута" марсохода Perseverance, который направляется в новую область кратера Джезеро, поверхность в которой имеет крайне сложный характер.